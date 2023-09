Suède : Le taux directeur de la banque centrale relevé à 4%, une nouvelle hausse pas exclue

STOCKHOLM, 21 septembre (Reuters) - La banque centrale de Suède (Riksbank) a relevé jeudi, comme prévu, son taux directeur de 25 points de base, à 4,00%, et a laissé entendre qu'elle pourrait devoir encore renchérir le coût du crédit pour ramener l'inflation vers son objectif de 2%. "Les évolutions vont certes dans la bonne direction, mais les pressions inflationnistes dans l'économie suédoise sont encore trop élevées", écrit la banque centrale dans son communiqué. "Les prévisions concernant le taux directeur indiquent qu'il pourrait être relevé davantage", ajoute la Riksbank, qui a désormais augmenté le loyer de l'argent pour la huitième fois d'affilée en autant de réunions de politique monétaire afin de juguler une inflation qui a culminé à plus de 10% en décembre 2022. L'inflation a cependant ralenti en août à 4,7% sur un an mais reste plus de deux fois supérieure à l'objectif de la banque centrale. Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse d'un quart de point des taux directeurs de la Riksbank. Ils sont en revanche divisés sur la poursuite du resserrement monétaire pour la réunion de novembre. Lors de la réunion en juin, la Riksbank avait déclaré qu'elle envisageait de relever son taux directeur au moins une nouvelle fois cette année. Elle a par ailleurs annoncé son intention de couvrir une partie de ses réserves de change en cédant huit milliards de dollars et deux milliards d'euros contre des couronnes suédoises, estimant que la devise du pays est sous-évaluée. (Reportage Simon Johnson et Johan Ahlander; avec Terje Solsvik; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)