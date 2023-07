Suède: Le permis de séjour de l'homme ayant brûlé un Coran réexaminé

(Reuters) - L'Office national suédois des migrations réexamine le permis de séjour d'un réfugié irakien ayant organisé des rassemblements lors desquels des exemplaires du Coran ont été brûlés à Stockholm, ont rapporté les médias suédois. Selon l'agence de presse suédoise TT, l'homme ayant brûlé des Coran possède un permis de séjour temporaire devant expirer en 2024, mais l'Office national des migrations réexamine actuellement son dossier. Dans un courriel adressé au journal Svenska Dagbladet, l'Office national des migrations, les autorités suédoises lui ont fourni des informations l'ayant poussé à déterminer si le statut de cet homme en Suède devait être révoqué. L'homme a brûlé le mois dernier un Coran devant la Grande mosquée de Stockholm. Il a également organisé un rassemblement ce mois-ci devant l'ambassade d'Irak lors duquel il avait annoncé qu'il brûlerait un Coran, sans toutefois le faire. La Suède s'est retrouvée propulsée sur le devant de la scène internationale, des manifestations ayant été organisées en Irak pour protester contre les autodafés qui se sont déroulées en Suède et au Danemark. Ces autodafés ont suscité une levée de boucliers dans le monde musulman, notamment en Turquie, alors qu'Ankara doit encore se prononcer sur l'adhésion de la Suède à l'Otan. Les tribunaux suédois ont jugé que la police ne pouvait arrêter les autodafés de textes sacrés. Le gouvernement a toutefois annoncé qu'il procéderait à un examen afin de déterminer s'il existe des raisons suffisantes pour apporter des changements à la loi sur l'ordre public, afin de permettre aux forces de l'ordre d'empêcher de tels actes. (Reportage Marie Mannes; version française Camille Raynaud)