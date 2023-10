Suède : Le niveau de menace terroriste reste le même après les attaques de Bruxelles

COPENHAGUE, 17 octobre (Reuters) - Le service de sûreté de la Suède (Sapo) a annoncé mardi que le niveau de menace contre la Suède restait inchangé après l'attaque à Bruxelles qui a fait deux morts suédois lundi soir. La situation de menace à laquelle est confrontée la Suède a graduellement changé à mesure que le risque d'attaques de la part d'extrémistes islamistes a augmenté, a indiqué le service de sûreté. "C'est une situation sérieuse et la police évalue qu'elle restera sérieuse pendant un long moment", a déclaré le Sapo dans un communiqué. La Suède a relevé son alerte terroriste au deuxième échelon le plus élevé en août après plusieurs autodafés du Coran qui ont suscité l'indignation des pays musulmans, exhortant les pays nordiques à mettre un terme à ces événements. Les services de sécurités suédois ont annoncé être en contact étroit avec leurs homologues belges. (Reportage Louise Breusch Rasmussen; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)