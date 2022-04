Suède : La banque centrale relève son taux directeur, d'autres hausses en vue

STOCKHOLM, 28 avril (Reuters) - La banque centrale de Suède a relevé jeudi son principal taux directeur d'un quart de point, à 0,25%, une première depuis 2019, et elle a laissé entendre qu'elle prévoyait d'autres hausses, amorçant un nouveau cycle de sa politique monétaire face à l'inflation.

Comme beaucoup d'autres banques centrales, la Riksbank a été surprise par l'accélération de la hausse des prix, plus rapide et plus durable qu'elle ne le prévoyait: en février, elle expliquait encore que l'inflation devrait être temporaire et qu'elle n'aurait sans doute pas besoin de relever les taux avant 2024.

Jeudi, elle a dit prévoir deux ou trois hausses supplémentaires d'ici la fin de cette année et ajouté que son bilan devrait diminuer cette année.

"Le conseil prévoit que le taux repo sera relevé progressivement à l'avenir et qu'il se situera un peu en dessous de 2% d'ici trois ans", explique-t-elle dans un communiqué.

Tirée par l'envolée des prix de l'énergie depuis le début de la guerre en Ukraine et par les problèmes d'approvisionnement, l'inflation en Suède a atteint 6,1% sur un an en mars, soit plus de trois fois l'objectif de 2% que s'est fixé la Riksbank.

Cette poussée inflationniste, qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages et fait monter les taux du crédit immobilier, se conjugue à un net ralentissement de l'activité économique: le produit intérieur brut (PIB) suédois s'est contracté de 0,4% au premier trimestre par rapport aux trois mois précédents selon les chiffres publiés jeudi matin.

L'institut national de la statistique a toutefois précisé que le PIB avait rebondi de 1% en mars par rapport à février.

Le gouvernement prévoit une croissance de 3,1% sur l'ensemble de cette année.

Sur le marché des changes, la couronne suédoise s'appréciait de plus de 1% face à l'euro après les annonces de la Riksbank.

