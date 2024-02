Suède : La banque centrale n'exclut pas une baisse de ses taux au S1

par Simon Johnson STOCKHOLM, 1er février (Reuters) - La Riksbank, la banque centrale suédoise, a, comme prévu, maintenu son principal taux directeur inchangé à 4,00% jeudi, mais a elle indiqué qu'elle pourrait être en mesure d'avancer le calendrier de la première baisse du coût du crédit, peut-être dès le premier semestre 2024. Avec le reflux rapide des pressions inflationnistes dans les principaux pays développés, les marchés anticipent que les grandes banques centrales, notamment la BCE et la Fed, pourront bientôt assouplir leur politique monétaire, sans doute avant le milieu de l'année. "Le conseil des gouverneurs (de Riksbank) estime désormais qu'il y a moins de risques que l'inflation s'installe à des niveaux trop élevés", écrit la banque centrale suédoise dans son communiqué de politique monétaire. "Si les perspectives d'inflation restent favorables, la possibilité d'une réduction du taux directeur au cours du premier semestre de l'année ne peut être exclue", poursuit-elle. Les marchés s'attendent depuis un certain temps à un changement de perspective de la Riksbank, en raison de la baisse de l'inflation et du fort ralentissement de l'économie suédoise. "Nous n'excluons pas complètement une première baisse des taux en mars, en fonction des données sur l'inflation de janvier et février, mais nous pensons que le mois de mai est plus probable", prédit Andrew Kenningham, chef économiste pour l'Europe chez Capital Economics. "Nous prévoyons alors une baisse des taux de 100 points de base, à 3,0%, d'ici la fin de l'année", a-t-il ajouté. D'autres économistes jugent qu'une baisse en juin est davantage probable. Les marchés monétaires, eux, tablent toujours sur une baisse en juin et un taux directeur ramené à environ 3,00% à la fin de l'année. Sur le marché des changes, la couronne suédoise s'est affaiblie par rapport à l'euro après la décision de la Riksbank. (Reportage Terje Solsvik, Niklas Pollard, Simon Johnson, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)