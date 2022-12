Sud-Rail maintient le préavis de grève des contrôleurs pour Noël et le Jour de l'An

PARIS (Reuters) - Le syndicat Sud-Rail, troisième syndicat en importance à la SNCF, a annoncé lundi son intention de maintenir son préavis de grève destiné aux contrôleurs de la SNCF sur les week-ends de Noël et du Jour de l'An.

Sud-Rail et la CFDT cheminots étaient mandatés par un collectif de 6.000 à 7.000 contrôleurs pour examiner les propositions d'augmentation de rémunération de la direction.

Le syndicat a fait savoir par communiqué qu'aucune position majoritaire ne s'était dégagée dans ses propres instances mais qu'il décidait de laisser l'"outil syndical" à disposition du collectif et de maintenir le préavis de grève.

Il laisse ainsi la possibilité aux contrôleurs qui le souhaitent de faire grève sur ces deux week-ends. Ces derniers ont été à l'origine d'une grève début décembre qui avait entraîné l'annulation de 60% des TGV.

La CFDT cheminots n'était pas joignable dans l'immédiat.

La direction a notamment proposé d'accorder une prime de travail de 600 euros par an aux contrôleurs pour reconnaître leur spécificité de métier, en plus des augmentations annuelles prévues pour 2023, ainsi qu'une accélération de la progression de leur rémunération ou encore une meilleure prise en compte de la situation médicale des agents.

"La balle est maintenant dans le camp de la direction SNCF qui doit réhausser ses propositions pour permettre l'apaisement de la situation", peut-on lire dans le communiqué.

PAS UN "CAPRICE"

Pour Olivier, un membre du collectif qui n'a pas souhaité décliner son identité complète par peur de représailles, le mouvement devrait être massivement suivi.

"On parle de revendications que l'on porte depuis des années. On ne mène pas un mouvement d'ampleur sur un caprice", a-t-il dit à Reuters, précisant que le collectif réclamait une progression de carrière bien meilleure qu'aujourd'hui.

"On a remplacé plein de métiers différents, on est pénalement responsables s'il y a un problème, on travaille les week-ends, les nuits. La direction nous propose 38 euros nets supplémentaires par mois, c'est une blague", a-t-il ajouté.

"Nous n'avons pas envie d'embêter les gens pendant la période des fêtes. Si les gens sont pénalisés à Noël, c'est entièrement la faute de la direction", a-t-il poursuivi.

Le ministre des Transports, Clément Beaune, avait pourtant voulu se montrer rassurant la semaine dernière quant à la capacité de la SNCF mais aussi d'Air France d'assurer l'essentiel de leurs services pendant les fêtes de fin d'année.

Les syndicats de stewards et hôtesses d'Air France Unac et SNGAF, qui représentent à eux deux plus de 50% des salariés, ont déposé un préavis de grève du 22 décembre au 2 janvier.

Ils réclament la signature d'un accord collectif provisoire en attendant de mener des négociations pour remplacer l'accord déterminant leurs acquis sociaux venu à expiration fin octobre.

Les syndicats ont fait un pas vers la direction la semaine dernière en proposant de s'entendre sur un format d'accord moins contraignant ce que la direction a pour l'instant refusé, a dit à Reuters Anne Vildy-Sarocchi, la secrétaire générale de l'Unac.

(Caroline Pailliez, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)