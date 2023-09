Succession chez Fox et News Corp, Murdoch cède les rênes à son fils aîné

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le magnat de la presse Rupert Murdoch a quitté son poste de président de Fox Corp et de News Corp , bouclant une carrière de plus de 70 ans au cours de laquelle il a bâti un empire médiatique allant de l'Australie aux Etats-Unis. Son fils, Lachlan Murdoch, deviendra le seul président de News Corp et restera président-directeur général de Fox, ont annoncé les deux sociétés jeudi. L'avènement du plus âgé des fils Murdoch laisse entrevoir un règlement des querelles de succession qui ont longtemps agité la famille. Il intervient quelques mois après que Rupert Murdoch, 92 ans, a renoncé à un projet de fusion entre Fox et News Corp, faute d'avoir recueilli l'aval d'actionnaires de poids. La fin de règne de Rupert Murdoch a aussi été marquée par les poursuites en diffamation de la société Dominion Voting Systems alors que la chaîne Fox News - souvent mise en cause pour son positionnement très conservateur - s'est fait le relais des accusations de fraude électorale lancées en 2020 par l'ancien président américain Donald Trump. Les poursuites se sont conclues en avril dernier par un coûteux accord prévoyant le versement par Fox de 787,5 millions de dollars et qui a permis à Rupert Murdoch et son fils Lachlan d'éviter un procès lors duquel ils auraient été contraints de témoigner. "EN BONNE SANTÉ" Rupert Murdoch, qui détient des participations presque majoritaires dans Fox et News Corp, sera nommé président honoraire des deux entreprises. Dans une note adressée à son personnel jeudi, Rupert Murdoch assure que "nos entreprises sont en bonne santé, tout comme moi". A la Bourse de New York, l'action Fox progressait de 2,8%, celle de News Corp de 0,9%. Rupert Murdoch, né en Australie, a eu six enfants dont il a longtemps espéré qu'ils prennent les rênes de l'entreprise. Son fils James a été nommé PDG de Twenty-First Century Fox avant la cession des activités cinématographiques et télévisuelles à Disney en 2019 pour 71,3 milliards de dollars. James Murdoch a par la suite pris les rênes du fonds d'investissement Lupa Systems, Lachlan ayant été nommé PDG du nouveau Fox. TRUST FAMILIAL En dépit du poids de Lachlan Murdoch au sein de l'empire médiatique familial, une guerre de succession n'est pas à exclure à la mort de Rupert Murdoch. Le magnat des médias contrôle News Corp et Fox par l'intermédiaire d'un trust familial basé à Reno, dans l'Etat américain du Nevada, qui détient environ 40% des actions avec droit de vote de chaque société. Chacun des quatre enfants adultes de Rupert Murdoch possède une participation dans le trust. Les plus jeunes de ses filles, Chloe et Grace, issues de son troisième mariage avec Wendi Deng, ne disposent toutefois pas d'un droit de vote dans le trust. Le transfert des actions avec droit de vote de News Corp et Fox de Rupert Murdoch à ses quatre enfants adultes pourrait créer un scénario dans lequel trois des enfants pourraient mettre en minorité un quatrième, ce qui pourrait donner lieu à une bataille sur l'avenir des deux entreprises. (Reportage Aditya Soni et Helen Coster, version française Corentin Chappron et Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)