Stuttgart et Hoffenheim assurent, Leverkusen tenu en échec

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Stuttgart démarre fort sa saison de Bundesliga. Les joueurs du VFB ont facilement dominé samedi le promu Greuther Fürth (5-1) à l’occasion de la première journée du championnat allemand. Marc-Olivier Kempf a notamment inscrit un doublé dans cette rencontre (55e et 76e). De son côté, Hoffenheim s’est aussi largement imposé sur la pelouse d’Augsburg (4-0). Wolfsburg a connu plus de difficultés pour battre Bochum. Les Loups ont démarré leur saison par une courte victoire (1-0) grâce à une réalisation signée Wout Weghorst (22e). L’attaquant néerlandais s’est parfaitement rattrapé, lui qui avait loupé un penalty à la 5e minute. Malgré un but du Français Moussa Diaby (12e), le Bayer Leverkusen a concédé le match nul (1-1) sur la pelouse de l’Union Berlin. L’Arminia Bielefeld et Fribourg se sont aussi quittés sur un score de parité (0-0).