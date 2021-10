Strasbourg s'est fait peur

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Strasbourg ne rate pas son entrée en lice en Ligue des champions avec une victoire 75-73 contre le club de Kalev.

Pourtant, ce sont les Estoniens qui ont démarré fort la rencontre en prenant le large (10 - 2) puis 31 - 19 dans le 2e quarts temps. Mais les Strasbourgeois se remettent à l’endroit et finissent même par reprendre la tête du match à la mi-temps (41 - 36).

Au retour des vestiaires, les locaux poussent et prennent le large dans le 3e quarts-temps (47 - 36) mais Kalev se reprend et finit mieux pour revenir à 5 points (58 - 53). Dans le dernier quart, Strasbourg continue sur sa lancée et s’impose finalement 75 - 73 et prend la seconde place de son groupe. Lansdowne a été le meilleur scoreur du match avec 21 unités au compteur.