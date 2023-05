Stockholm et Ankara vont discuter jeudi de l'adhésion de la Suède à l'Otan

STOCKHOLM (Reuters) - Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billstrom, rencontrera son homologue turc cette semaine pour discuter du blocage du processus d'adhésion de la Suède à l'Otan, a-t-il déclaré lundi à une chaîne de télévision. Tobias Billstrom a dit avoir contacté Mevlut Cavusoglu pour féliciter le président Tayyip Erdogan après sa victoire à l'élection présidentielle de dimanche. "Il a répondu très rapidement et a confirmé que nous pouvions entrer en contact et discuter de la question de l'Otan", a déclaré le ministre, à la chaîne publique SVT. La rencontre aura lieu lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Otan prévu à Oslo jeudi. L'offensive en Ukraine a poussé la Finlande et Suède à rejoindre l'Otan, mais si la première l'a fait en avril, la candidature de la seconde reste bloquée par la Hongrie et la Turquie, cette dernière reprochant à Stockholm d'abriter des membres de ce qu'elle considère comme des groupes terroristes. (Reportage Simon Johnson ; version française Diana Mandiá, édité par Claude Chendjou)