Stockholm et Ankara discuteront "bientôt" de l'adhésion de la Suède à l'Otan

(Actualisé avec les précisions du ministère suédois des Affaires étrangères sur la date de la réunion) STOCKHOLM (Reuters) - Les représentants d'Ankara et de Stockholm se rencontreront "bientôt" pour discuter de l'adhésion à l'Otan de la Suède, dont la candidature est bloquée par la Turquie, a déclaré lundi le ministère suédois des Affaires étrangères. L'offensive russe en Ukraine a poussé la Finlande et Suède à réclamer une adhésion à l'Alliance Atlantique. Si celle d'Helsinki a été validée en avril, celle de Stockholm reste bloquée par la Hongrie et la Turquie, cette dernière reprochant à la Suède d'abriter des membres de ce qu'elle considère comme des groupes terroristes. La reconduction du président turc Tayyip Erdogan à la tête du pays, à l'issue du second tour de l'élection présidentielle de dimanche, ne devrait pas faciliter la levée des obstacles à ce processus. Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billstrom, a dans un premier temps déclaré lundi à la chaîne de télévision publique SVT qu'il rencontrerait son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, lors d'une réunion des ministres des affaires étrangères de l'Alliance à Oslo jeudi. "Mais nous avons été informés que le ministre turc des affaires étrangères ne viendrait pas, il n'y aura donc pas de réunion à Oslo", a précisé par la suite un porte-parole du ministre suédois, tout en ajoutant que la réunion aurait néanmoins lieu "bientôt". Les discussions entre les deux pays sur l'Otan ont été interrompues en raison des élections en Turquie. "Je me réjouis de pouvoir passer à la vitesse supérieure et d'accélérer les choses maintenant que nous connaissons le résultat", a déclaré Tobias Billstrom. Le ministre a réaffirmé que le gouvernement espérait que la Suède devienne le 32e membre de l'Otan d'ici le sommet de l'Alliance qui se tiendra à Vilnius les 11 et 12 juillet. (Reportage Simon Johnson ; version française Diana Mandiá, édité par Claude Chendjou)