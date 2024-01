STMicroelectronics se restructure autour de deux groupes de produits

(Reuters) - Le fabriquant de semi-conducteurs STMicroelectronics a annoncé mercredi une nouvelle organisation autour de deux groupes de produits, contre trois auparavant, pour accélérer notamment ses délais de mise sur le marché. Cette réorganisation vise à "accélérer la mise sur le marché, la vitesse d’innovation et l’efficacité du développement des produits", déclare la société dans un communiqué. Le premier groupe (APMS) comprendra les produits analogiques, les produits discrets et de puissance, les microsystèmes électromécaniques et les capteurs. Il sera dirigé par Marco Cassis, président et membre du comité exécutif. Le second (MDRF) portera sur les circuits intégrés numériques et les microcontrôleurs avec à sa tête Remi El-Ouazzane, également président et membre du comité exécutif. Le président de l’ancien groupe produits automobiles et discrets (ADG), Marco Monti, quittera la société, précise STMicro. (Rédigé par Kate Entringer)