STMicroelectronics s'attend à une amélioration de ses ventes au T3

27 juillet (Reuters) - STMicroelectronics, l'un des plus grands fabricants de puces d'Europe, a dit jeudi s'attendre à une amélioration de ses ventes au troisième trimestre. Le groupe table sur des revenus nets de 4,38 milliards de dollars (3,95 milliards d'euros) au troisième trimestre, contre 4,33 milliards de dollars publiés pour le deuxième trimestre clos au 1er juillet 2023. Les analystes s'attendaient à des revenus de 4,27 milliards de dollars au deuxième trimestre. (Reportage Olivier Sorgho ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)