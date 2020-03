STMicroelectronics réduit sa production en France en accord avec les syndicats

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics a conclu un accord avec les syndicats pour réduire de la production de ses sites en France en raison de la crise sanitaire actuelle liée au nouveau coronavirus.

La direction, qui indique que cet accord court jusqu'au 2 avril, précise que cette réduction pourra aller selon les sites jusqu'à 50% des effectifs de production.

"En concertation avec les partenaires sociaux, un accord a été signé sur une adaptation temporaire de l'organisation des services de manufacturing Front-end et Back-End et de support aux opérations situées à Crolles, Grenoble, Rennes, Rousset et Tours", annonce le groupe dans un communiqué, confirmant une information obtenue par Reuters de source syndicale.

"Cette adaptation, qui est fonction des sites, pourra aller jusqu'à 50% des effectifs de production sur la période du 19 mars au 2 avril 2020, conjuguant des conditions de sécurité maximales pour les salariés présents sur sites et la continuité de l'entreprise", ajoute STMicroelectronics.

Jean-Pierre Kiledjian, élu de la CFE-CGC, avait auparavant déclaré à Reuters que cet accord de mise en place de réduction d'activité avait été "mis en place hier" (mercredi).

"Le but c'est de diminuer l'activité pour diminuer au maximum le nombre de présents sur les sites de production", avait-il ajouté.

Eric Potard, délégué CFDT, a confirmé cette information.

L'accord de réduction de l'activité a été signé par les deux syndicats CFDT et CFE-CGC, qui représentent plus de la moitié des salariés.

La CGT a voté contre et réclame la fermeture des usines.

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a souligné jeudi matin sur France Inter que la protection des salariés était une "priorité absolue" et a appelé à l'ouverture d'un dialogue social pour que les règles de sécurité sanitaire soient redéfinies.

(Mathieu Rosemain, édité par Myriam Rivet et Henri-Pierre André)