STMicroelectronics prévoit une hausse de ses ventes au premier trimestre

Crédit photo © Reuters

GDANSK (Reuters) - Le fabricant de puces franco-italien STMicroelectronics a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que ses ventes du premier trimestre augmentent de près d'un tiers par rapport à l'année précédente, confirmant l'accélération de la demande, notamment dans les segments de l'automobile et des microcontrôleurs.

L'entreprise basée à Genève, qui réalise plus de 60% de son chiffre d'affaires en Asie-Pacifique et qui compte parmi ses clients Apple et Tesla, prévoit que son chiffre d'affaires du premier trimestre augmentera de 31,2% par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 2,93 milliards de dollars (2,42 milliards d'euros).

(Charles Regnier, version française Kate Entringer, édité par Jean-Philippe Lefief)