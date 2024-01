STMicroelectronics prévoit une baisse de plus de 15% de ses ventes au premier trimestre

STMicroelectronics prévoit une baisse de plus de 15% de ses ventes au premier trimestre













25 janvier (Reuters) - Le fabricant de puces STMicroelectronics a annoncé jeudi que son chiffre d'affaires au premier trimestre chuterait de plus de 15% sur un an, après que les ventes du quatrième trimestre ont manqué ses estimations en raison du ralentissement de la demande. Les commandes de l'industrie automobile ont néanmoins aidé les fabricants de puces à compenser l'impact des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et la faible demande en électronique individuelle. "Au quatrième trimestre, les commandes de nos clients ont diminué par rapport au troisième trimestre. Nous avons continué à observer une demande finale stable dans le secteur automobile, aucune augmentation significative dans le secteur de l'électronique personnelle et une nouvelle détérioration dans le secteur industriel", a résumé le PDG du groupe, Jean-Marc Chery, dans un communiqué. La société, qui compte parmi ses clients Tesla et Apple, prévoit un chiffre d'affaires de 3,6 milliards de dollars (3,3 milliards d'euros) pour le premier trimestre. Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre s'est élevé à 4,28 milliards de dollars, inférieur au consensus de 4,30 milliards de dollars des analystes, selon un sondage LSEG. Le bénéfice d'exploitation trimestriel a chuté de 20,5% pour atteindre 1,02 milliard de dollars. En 2024, la société prévoit d'investir environ 2,5 milliards de dollars en dépenses d'investissement nettes, et vise un chiffre d'affaires annuel compris entre 15,9 et 16,9 milliards de dollars. (Reportage Michal Aleksandrowicz à Gdansk ; version française Corentin Chappron, édité par Zhifan Liu)