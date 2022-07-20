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STMicroelectronics et CARIAD vont co-développer une puce pour les véhicules définies par logiciel

STMicroelectronics et CARIAD vont co-développer une puce pour les véhicules définies par logiciel

20 juillet (Reuters) - STMicroelectronics NV:

* CARIAD, FILLIALE DE VOLKSWAGEN, ET STMICROELECTRONICS VONT CO-DÉVELOPPER UNE PUCE POUR LES VÉHICULES DÉFINIES PAR LOGICIEL

* CARIAD ET LE GROUPE VOLKSWAGEN VONT NOUER DES RELATIONS DIRECTES AVEC DES FOURNISSEURS DE PUCES DE NIVEAUX 2 ET 3

* CARIAD, TSMC ET ST PRÉVOIENT QUE TSMC FABRIQUERA LES PLAQUES DE SYSTEM-ON-CHIP POUR STMICROELECTRONICS

* LE SYSTEM-ON-CHIP SERA UTILISÉ COMME PUCE STANDARD POUR TOUTES LES UNITÉS DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE L'ARCHITECTURE DE ZONE DE CARIAD Texte original: https://bit.ly/3PildCK Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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