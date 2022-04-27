STMicroelectronics : CA net de 3,55 milliards de dollars au T1
27 avril (Reuters) - STMicroelectronics NV:
* CHIFFRE D'AFFAIRES NET AU T1 $3,546 MDS CONTRE $3,02 MDS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU T1 $877 MILLIONS CONTRE $440 MILLIONS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET AU T1 $747 MILLIONS CONTRE $364 MILLIONS IL Y A UN AN
* PERSPECTIVES T2: LES REVENUS NETS DEVRAIENT S'ÉLEVER À 3,75 MILLIARDS DE DOLLARS, SOIT UNE AUGMENTATION DE 5,8% PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE, PLUS OU MOINS 350 POINTS DE BASE
* PERSPECTIVES T2: UNE MARGE BRUTE D'ENVIRON 46,0%, PLUS OU MOINS 200 POINTS DE BASE
* PERSPECTIVES T2: CES PERSPECTIVES SONT BASÉES SUR UN TAUX DE CHANGE EFFECTIF SUPPOSÉ D'ENVIRON 1,13 $ = 1,00 EUR POUR LE T2 2022 ET COMPRENNENT L'IMPACT DES CONTRATS DE COUVERTURE EXISTANTS
* LE FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE (GAAP) S'EST ÉLEVÉ À 82 MILLIONS DE DOLLARS, CONTRE 261 MILLIONS DE DOLLARS IL Y A UN AN Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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