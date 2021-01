STMicro va augmenter ses investissements, bond du CA attendu au T1

Crédit photo © Reuters

GDANSK (Reuters) - Le fabricant de puces franco-italien STMicroelectronics a déclaré jeudi qu'il prévoyait d'augmenter ses investissements en 2021 pour répondre à l'accélération de la demande, en particulier dans les segments de l'automobile et des microcontrôleurs, car il s'attend à un bond de ses ventes au premier trimestre de près d'un tiers par rapport à l'année précédente.

Les fabricants de puces ont vu la demande rebondir, la production automobile ayant redémarré plus vite que prévu après les confinements imposés l'année dernière, tandis que les ventes d'ordinateurs portables, de PC et de consoles de jeu ont grimpé, notamment avec le travail à distance.

Pour soutenir la vigueur du marché, le groupe, qui réalise plus de 60% de son chiffre d'affaires en Asie-Pacifique et qui compte parmi ses clients Apple et Tesla, a déclaré qu'il prévoyait d'investir environ 1,8 à 2 milliards de dollars (1,49-1,65 milliards d'euros) en CAPEX en 2021.

STMicro a déclaré que ses dépenses d'investissement, nettes du produit des cessions, s'étaient établies à 1,28 milliard de dollars pour 2020.

STMicroelectronics prévoit une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre de 31,2% par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 2,93 milliards de dollars.

Le groupe basé à Genève a confirmé que le chiffre d'affaires net préliminaire au quatrième trimestre, publié au début du mois, s'élevait à 3,24 milliards de dollars, ce qui est supérieur à ses prévisions initiales de 2,99 milliards de dollars.

