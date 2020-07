STMicro relève sa prévision de chiffre d'affaires pour 2020

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics a relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires net pour l'exercice 2020, grâce à une amélioration des conditions de marché, de nouveaux produits et les programmes engagés auprès des clients.

STMicro a publié un chiffre d'affaires en baisse de 6,5% mais meilleur que prévu au titre du deuxième trimestre, grâce au dynamisme de sa division microcontrôleurs.

L'entreprise a ajouté que l'ensemble de ses activités de production avait repris à travers le monde.

A Paris et Milan, l'action du groupe européen a pris plus de 2% jeudi dans les premiers échanges. Elle affichait une légère hausse en milieu d'après-midi.

La société franco-italienne a confirmé une reprise de l'activité automobile en Chine au cours du trimestre, qui est venue compenser en partie la faiblesse de la demande en Europe et aux États-Unis engendrée par la fermeture des usines des constructeurs pendant la pandémie de coronavirus.

STMicro, qui réalise 60% de ses ventes dans la région Asie-Pacifique où il compte notamment parmi ses clients les géants de la technologie Samsung et Huawei, anticipe désormais un chiffre d'affaires pour 2020 compris entre 9,25 et 9,65 milliards de dollars (entre 8 et 8,3 milliards d'euros), contre une fourchette précédente de 8,8 à 9,5 milliards de dollars.

Jean-Marc Chéry, directeur général de STMicro, a précisé que l'annonce de la sortie progressive de l'équipementier chinois Huawei des réseaux mobiles français et britanniques n'avait pas eu d'impact sur les résultats du groupe au deuxième trimestre.

Pour le seul deuxième semestre, le fabricant européen de semi-conducteurs table sur une croissance des ventes comprise entre 610 millions et 1,01 milliard de dollars par rapport aux six premiers mois de l'année, à comparer à une prévision précédente de 340 millions à 1,04 milliard de dollars.

La banque d'investissement Liberum s'attend par ailleurs à ce que les revenus du groupe franco-italien dépassent très nettement le consensus actuel en 2020 et 2021, bénéficiant d'une accélération de l'industrie des semi-conducteurs.

STMicro prévoit des dépenses d'investissement sur l'année à hauteur de 1,2 milliard de dollars (1,0 milliard d'euros).

(Charles Regnier, version française Myriam Rivet et Juliette Portala, édité par Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse)