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STM et ERG ont signé un accord d'achat d'électricité pour 15 ans en Italie

STM et ERG ont signé un accord d'achat d'électricité pour 15 ans en Italie

24 novembre - STMicroelectronics NV:

* STMICROELECTRONICS ET ERG SIGNENT UN ACCORD À LONG TERME POUR LA FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ PRODUITE À PARTIR DE SOURCES RENOUVELABLES EN ITALIE

* L'ACCORD EST BASÉ SUR LA VENTE PAR LA GRE D'ENVIRON 250 GWH D'ÉNERGIE RENOUVELABLE PAR AN, CE QUI ÉQUIVAUT À UN VOLUME TOTAL DE 3,75 TWH SUR 15 ANS.

* ET ERG ONT SIGNÉ UN ACCORD D'ACHAT D'ÉLECTRICITÉ (AAE) D'UNE DURÉE DE QUINZE ANS POUR LA FOURNITURE D'ÉNERGIE RENOUVELABLE À SES ACTIVITÉS EN ITALIE SUR LA PÉRIODE 2024-2038

Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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