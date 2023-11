STM et ERG ont signé un accord d'achat d'électricité pour 15 ans en Italie

24 novembre - STMicroelectronics NV: * STMICROELECTRONICS ET ERG SIGNENT UN ACCORD À LONG TERME POUR LA FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ PRODUITE À PARTIR DE SOURCES RENOUVELABLES EN ITALIE * L'ACCORD EST BASÉ SUR LA VENTE PAR LA GRE D'ENVIRON 250 GWH D'ÉNERGIE RENOUVELABLE PAR AN, CE QUI ÉQUIVAUT À UN VOLUME TOTAL DE 3,75 TWH SUR 15 ANS. * ET ERG ONT SIGNÉ UN ACCORD D'ACHAT D'ÉLECTRICITÉ (AAE) D'UNE DURÉE DE QUINZE ANS POUR LA FOURNITURE D'ÉNERGIE RENOUVELABLE À SES ACTIVITÉS EN ITALIE SUR LA PÉRIODE 2024-2038 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)