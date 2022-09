Steve Bannon inculpé à New York pour détournement de fonds

(Actualisé avec inculpation, déclarations)

par Karen Freifeld

NEW YORK, 8 septembre (Reuters) - Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, a été inculpé jeudi par la justice new-yorkaise pour des faits relatifs à une campagne de levée de fonds pour la construction d'un mur entre le Mexique et les Etats-Unis.

Steve Bannon, qui est âgé de 68 ans, a été inculpé des chefs de blanchiment d'argent, conspiration et détournement de fonds dans le cadre de cette campagne privée baptisée "We Build The Wall", qui a permis de récolter 25 millions de dollars (25,13 millions d'euros) au nom de ce projet cher à l'ancien président républicain.

"Stephen Bannon a été l'architecte d'un complot visant à escroquer des milliers de donateurs à travers le pays", a déclaré le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, dans un communiqué. "Engranger des bénéfices en mentant à des donateurs est un crime."

"C'est d'une ironie", a estimé Steve Bannon. "Ils persécutent ici les personnes qui (ont tenté de) les arrêter aux frontières, le jour même où une délégation dépêchée par le maire de cette ville se trouve à la frontière."

Steve Bannon avait déjà été inculpé en août 2020 par la justice fédérale, avec trois autres individus, du chef de détournement de fonds.

L'ex-conseiller avait alors plaidé non coupable des faits reprochés, dont le détournement de près d'un million de dollars pour des dépenses personnelles. Steve Bannon a bénéficié ensuite d'une grâce présidentielle accordée par Donald Trump dans les dernières heures de son mandat, en janvier 2021.

Le pardon présidentiel ne s'applique cependant qu'au niveau fédéral et n'empêche pas des poursuites au niveau des Etats.

Steve Bannon, promoteur de l'"America First" et champion d'une extrême droite farouchement hostile à l'immigration, est aujourd'hui l'animateur d'un podcast populaire intitulé "War Room", où il reçoit régulièrement des invités qui refusent de reconnaître la défaite de Donald Trump à l'élection présidentielle de 2020.

Il a été reconnu coupable en juillet dernier d'outrage au Congrès pour avoir refusé de comparaître devant une commission de la Chambre des représentants enquêtant sur l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021. (Reportage Jonathan Stempel, version française Jean-Stéphane Brosse et Camille Raynaud, édité par Nicolas Delame)