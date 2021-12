Stellantis veut simplifier ses coentreprises européennes de financement

(Actualisé avec)

par Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari

PARIS/MILAN, 17 décembre (Reuters) - Stellantis a présenté vendredi un projet de simplification de ses activités européennes de financement à travers des accords avec ses trois banques historiques pour améliorer sa performance financière et accélérer le développement de ses services de leasing.

Le groupe automobile né de la fusion entre PSA et FCA comptait jusqu'ici cinq entités en Europe, dont FCA Bank co-détenue avec Crédit Agricole Consumer Finance, PSA Banque avec Santander Consumer Finance et Opel Bank avec BNP Paribas Personal Finance.

L'objectif de Stellantis est de plus avoir à terme que deux entités par pays, avec d'une part le regroupement des activités de leasing longue durée auprès des entreprises au sein d'une société détenue à 50% par lui et à 50% par le Crédit Agricole, et d'autre part la réorganisation des autres activités de financement au travers de ses joint ventures (JV) avec la BNP et Santander selon les pays.

"Stellantis réaffirme sa volonté de renforcer le potentiel de son activité de financement mondiale, marquant une nouvelle étape en Europe avec ses partenaires bancaires historiques et de créer un Leaser à part entière en Europe", a déclaré Carlos Tavares, directeur général du constructeur, cité dans un communiqué. "Il s'agit d'une démarche stratégique visant à améliorer notre performance financière dans tous les pays européens."

Contrairement aux Etats-Unis, où les constructeurs possèdent généralement 100% de leurs sociétés de financement, la structure en JV est la norme en Europe.

Les protocoles d'accord annoncés pourraient être conclus au premier trimestre 2022 pour une réalisation un an plus tard, au premier semestre 2023, après feu vert des autorités de régulation, a ajouté Stellantis. (Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari, édité par Nicolas Delame et Myriam Rivet)