Stellantis veut développer des batteries de voitures électriques 50% plus légères

Stellantis veut développer des batteries de voitures électriques 50% plus légères













Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - Le constructeur automobile franco-italien Stellantis souhaite développer des batteries de véhicules électriques plus légères, en réduisant leur poids de moitié afin d'améliorer la durabilité, a déclaré vendredi Ned Curic, directeur de la technologie du groupe. Ned Curic a déclaré que les batteries actuelles des véhicules électriques étaient "tout simplement trop lourdes", ce qui rendait les véhicules "incompatibles" avec les objectifs de développement durable. "Ce que j'ai à l'esprit, et c'est un objectif très difficile à atteindre pour mon équipe d'ici à 2030, c'est de réduire le poids des batteries d'au moins 50%", a déclaré Ned Curic lors de l'inauguration du Centre de technologie des batteries du groupe à Turin, en Italie. Il a toutefois précisé qu'il n'avait "aucune idée" de ce à quoi ressemblerait la "batterie du futur". "Nous devrons réfléchir à des matériaux entièrement nouveaux, à une nouvelle chimie, à une nouvelle façon de remplacer ces matériaux lourds, très lourds, par quelque chose de beaucoup plus léger", a-t-il déclaré. Au cours de la présentation, Ned Curic a également indiqué que Stellantis lancerait dans le courant de l'année un véhicule "très abordable". "Un véhicule que n'importe quel membre de notre société peut se permettre d'acheter", a-t-il déclaré, sans donner d'indication sur le prix. (Reportage Giulio Piovaccari, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)