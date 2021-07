Stellantis va transformer son site d'Ellesmere Port en usine de production de véhicules électriques

PARIS (Reuters) - Stellantis a annoncé mardi un investissement de 100 millions de livres sterling (84 millions d'euros) pour transformer son site de Vauxhall à Ellesmere Port, en Angleterre, en usine de production de véhicules électriques.

L'usine d'Ellesmere Port, construite en 1962, deviendra le premier site de production Stellantis dédié aux véhicules utilitaires légers (VUL) et véhicules particuliers (VP) électriques des marques Vauxhall, Opel, Peugeot et Citroën, a précisé le constructeur automobile dans un communiqué. Sa production sera destinée au marché britannique et l'export.

(Jean-Stéphane Brosse)