Stellantis va renégocier les contrats de ses concessionnaires européens

Crédit photo © Reuters

par Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari

PARIS/MILAN (Reuters) - Le groupe automobile Stellantis, issu de la fusion de PSA et Fiat Chrysler, a annoncé jeudi son intention de renégocier les contrats des concessionnaires européens de ses 14 marques afin de moderniser son réseau.

"Les contrats de vente et de distribution de services de toutes les marques de Stellantis seront résiliés avec un préavis de deux ans et le nouveau réseau de distribution sera sélectionné peu après, sur la base de critères et de facteurs clés objectifs", a annoncé le quatrième constructeur automobile mondial dans un communiqué.

"Le groupe entend promouvoir un modèle de distribution durable en s’appuyant sur un réseau performant, efficace et optimisé de distribution multimarques", a-t-il ajouté.

Stellantis va organiser des réunions de travail avec ses concessionnaires pour élaborer la stratégie de distribution future du groupe et tenir compte du développement des canaux de vente digitaux et de l'essor de l'électrification des modèles.

Cette réorganisation s'inscrit aussi dans le cadre du nouveau réglement européen BER (Block Exemption Regulation ou règlement d'exemption par catégorie de l'UE), qui doit entrer en vigueur en juin 2023 pour le secteur automobile.

Les accords verticaux entre un fournisseur et un distributeur bénéficient depuis 2010 d'un régime d'exemption qui leur permet d'échapper aux interdictions prononcées au nom de la libre concurrence. Ce réglement est appelé à évoluer pour tenir compte notamment des changements induits par l'essor des ventes en ligne et des nouveaux acteurs du marché comme les plateformes d'e-commerce.

(Avec Myriam Rivet)