Stellantis va remanier l'an prochain son réseau européen de concessionnaires

VÉRONE, 18 mai (Reuters) - Stellantis entamera l'année prochaine un remaniement de son réseau européen de concessionnaires à partir de l'Autriche, de la Belgique et des Pays-Bas, et de ses marques de fourgonnettes et de produits haut de gamme sur tous les marchés, a déclaré mercredi sa responsable régionale des ventes.

S'exprimant lors d'un événement "Automotive Dealer Day" à Vérone, la responsable des ventes pour l'Europe élargie Maria Grazia Davino a déclaré qu'une version finale du nouveau contrat que Stellantis proposera aux concessionnaires serait prête d'ici la fin de l'année.

"Notre envisageons une commission de 5% pour nos détaillants sur les voitures neuves vendues, nous travaillons sur cette hypothèse", a-t-elle déclaré. (Reportage Giulio Piovaccari, version française Lou Phily, édité par Jean-Michel Bélot)