Stellantis va produire en série des fourgons à hydrogène à Hordain (Nord)

PARIS, 27 octobre (Reuters) - Stellantis a annoncé jeudi son intention de produire en série des fourgons à hydrogène sur son site de Hordain (Nord), aux côtés de modèles thermiques et électriques à batterie, illustration de la palette de technologies nécessaire dans la course à l'électrification.

Moyennant un investissement de dix millions d'euros, le troisième constructeur automobile mondial par le chiffre d'affaires prévoit une capacité de production de 5.000 véhicules à pile à combustible par an à l'horizon 2024.

Alors que l'électrique à batterie - l'électricité est chargée puis stockée - est la solution dominante dans l'industrie automobile, l'électrique à hydrogène - le véhicule fabrique son électricité à bord -, est particulièrement indiqué pour les gros rouleurs.

L'usine de Hordain emploie 2.440 personnes. Elle a assemblé l'an dernier 144.650 fourgons et navettes sur la plateforme "K-Zéro" pour cinq marques du groupe né de la fusion entre PSA et FCA - Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall et Fiat - ainsi que pour le groupe Toyota. (Gilles Guillaume)