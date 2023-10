Stellantis va prendre une participation d'environ 20% dans le chinois Leapmotor

Stellantis va prendre une participation d'environ 20% dans le chinois Leapmotor













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Stellantis prévoit d'investir près de 1,5 milliard d'euros pour l'acquisition d'environ 20% au capital du constructeur chinois de véhicules électriques (VE) Leapmotor, ont annoncé jeudi les constructeurs automobiles dans un communiqué. Les constructeurs automobiles traditionnels rattrapent leur retard dans le passage aux véhicules électriques et l'accord donne à Stellantis un accès à la technologie avancée de Leapmotor. Parallèlement, un nombre croissant de constructeurs chinois de VE lancent des modèles moins coûteux en Europe. "L'offensive chinoise est visible partout", a déclaré le directeur général Carlos Tavares à la presse. "Grâce à cet accord, nous pourrons en bénéficier plutôt que d'en être les victimes." Stellantis, qui a rencontré des difficultés sur le marché chinois, cherche à se réimplanter dans le pays où il possède une coentreprise avec Dongfeng Motor Group. Le constructeur né de la fusion entre PSA et l'italo-américain FCA a annoncé l'an dernier le dépôt de bilan de sa coentreprise avec Guangzhou Automobile Group Co (GAC) , qui produisait des véhicules Jeep. Ce partenariat intervient après que Volkswagen et Xpeng ont annoncé en juillet un accord similaire, qui a ouvert une nouvelle ère en termes d'alliances automobiles en Chine et reflète l'émergence du pays en tant que centre mondial de la technologie des véhicules électriques. Stellantis et Leapmotor vont créer une coentreprise, baptisée "Leapmotor International", dans laquelle le constructeur européen aura une participation de 51%, et détiendra les droits exclusifs de fabrication, exportation et vente des produits Leapmotor en dehors de la Chine. Certains analystes se sont montré sceptiques quant au fait que de tels partenariats minoritaires puissent aider les marques étrangères à se relancer en Chine. "Les petits investissements qui leur permettent d'accéder à des technologies plus récentes et qu'ils ne sont pas en mesure de développer en interne ne semblent pas être la solution miracle qu'ils espèrent", a déclaré Tu Le, fondateur de la société de conseil Sino Auto Insights, basée à Pékin. "Les partenariats automobiles réussis sont peu nombreux et se dissolvent souvent lorsque les intérêts divergent", a renchérit Bill Russo, directeur général de la société de conseil Automobility, basée à Shanghaï. Par le passé, Carlos Tavares a vivement critiqué les importations chinoises à bas prix en Europe. Il estime cependant que l'accord avec Leapmotor ne fait pas de Stellantis un "cheval de Troie". L'action Leapmotor a chuté de 11% jeudi en raison des inquiétudes sur la concurrence et la dilution des participations existantes, tandis que le titre Stellantis coté à Paris cédait 1,24% 09h14 GMT. Plus de 40 marques de véhicules électriques sont engagées dans une guerre des prix en Chine, déclenchée par Tesla au début de l'année. Malgré de fortes baisses de prix, les ventes ralentissent en raison de la faible demande des consommateurs, ce qui exerce une pression sur les marges des constructeurs automobiles et de leurs fournisseurs. PLUS DE PARTENARIATS La coentreprise envisage de démarrer les premières livraisons au cours du second semestre 2024. Stellantis disposera de deux sièges au conseil d'administration de Leapmotor et nommera le directeur général de "Leapmotor International. Le partenariat aidera Stellantis à élargir sa gamme de VE et à atteindre l'objectif fixé pour 2030, à savoir que les VE représentent la totalité de ses ventes en Europe et la moitié aux États-Unis. Leapmotor, neuvième au classement des ventes de véhicules électriques en Chine, a cherché à concéder des licences à des constructeurs automobiles étrangers bien établis afin de générer des liquidités. L'entreprise a déclaré le mois dernier qu'elle avait besoin de multiplier ses ventes par cinq au moins pour survivre dans un secteur des véhicules électriques en pleine consolidation. "Nous verrons certainement de plus en plus de partenariats de ce type, car les startups chinoises de véhicules électriques ont réellement besoin de survivre et sont ouvertes à la présence d'actionnaires étrangers", a déclaré Yale Zhang, directeur général de la société de conseil Automotive Foresight, basée à Shanghaï. Dans le cadre de l'accord, qui est soumis à l'approbation des autorités réglementaires, Leapmotor émettra 194,3 millions d'actions à Stellantis au prix de 43,8 dollars hongkongais par action, soit une prime de 19% par rapport au dernier cours de clôture, ce qui donnera à Stellantis environ 21,07% de l'ensemble des titres cotés à Hong Kong. L'actionnaire Dahua a déclaré qu'il vendrait ses 90 millions d'actions Leapmotor à Stellantis dans le cadre de l'opération. (Reportage Zhang Yan et Brenda Goh, avec la contribution de Sameer Manekar et Kanjyik Ghosh in Bangalore, Giulio Piovaccari à Milan et Nick Carey à Londres; version française Camille Raynaud et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)