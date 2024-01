Stellantis: Un cockpit virtuel avec Amazon pour réduire les temps de développement

PARIS (Reuters) - Stellantis a annoncé mardi avoir développé un "cockpit virtuel" en utilisant la puissance de calcul informatique d'Amazon et la technologie de BlackBerry pour créer et tester des nouvelles versions de commandes et de systèmes automobiles en seulement un jour, contre plusieurs mois jusqu'à présent. Dans un communiqué publié depuis Las Vegas, aux Etats-Unis, où s'ouvre le salon technologique CES, le troisième groupe automobile mondial par le chiffre d'affaires dit être désormais en mesure "de créer des versions virtuelles réalistes des commandes et systèmes de véhicules, capables de se comporter comme dans une vraie voiture, mais sans changer le principal logiciel qui les fait fonctionner." Selon Stellantis, cela permet de réduire le temps de développement à seulement "24 heures dans certains cas", alors que celui-ci se compte aujourd'hui en mois. Le groupe né de la fusion entre PSA et FCA avait annoncé en 2022 un partenariat avec Amazon afin d'utiliser Amazon Web Services pour développer des produits basés sur des logiciels à destination de ses véhicules et apporter des mises à jour régulières à distance. "Avec notre cockpit virtuel, nous sommes en train de révolutionner, pas seulement notre approche, mais aussi celle de nos fournisseurs et partenaires dans l'industrie", a déclaré Yves Bonnefont, directeur logiciels de Stellantis, cité dans le communiqué. "Nous sommes capables de nous rapprocher des besoins de nos clients, à travers cette technologie, avec des cycles de développement accélérés." Dans un monde où les voitures ressemblent de plus en plus à des smartphones sur roues, les constructeurs automobiles historiques font face à une forte pression technologique de la part de nouveaux entrants de l'électrique comme Tesla, mais aussi de marques chinoises capables de réduire drastiquement le délai nécessaire pour concevoir et mettre sur le marché de nouveaux modèles. En utilisant les outils développés par le canadien Blackberry, Stellantis se dit aussi capable d'accélérer le retour d'expérience des clients sur une marque donnée et d'apporter "des changements en temps réel pour optimiser l'usage pour le conducteur." "Ce feedback en temps réel, soutenu par l'accès à faible latence au cloud, permet à Stellantis de solliciter un précieux retour auprès de ses clients et de constituer une base de développement pour bâtir de futures fonctions et applications d'infotainment" à bord, a ajouté le constructeur. (Reportage Gilles Guillaume, avec Nick Carey à Londres, édité par Blandine Hénault)