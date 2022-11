Stellantis stocke des voitures sur un aérodrome désaffecté

PARIS (Reuters) - Stellantis a commencé à stocker des voitures sur un aérodrome désaffecté de l'Est de la France face à la saturation des parkings de son usine de Sochaux (Doubs), dont les véhicules neufs peinent à être distribués à cause de problèmes logistiques, ont dit à Reuters deux sources proches du dossier.

Le groupe né de la fusion entre PSA et FCA souffre, comme l'ensemble du secteur, d'une pénurie de chauffeurs routiers originaires d'Europe de l'Est à cause de la guerre en Ukraine et de sous-capacités dans les flottes de camions et de trains depuis la pandémie de COVID-19.

Plusieurs milliers de voitures attendent actuellement d'être expédiées depuis Sochaux et selon les sources, Stellantis s'est tourné vers l'ancien aérodrome militaire de Lure-Malbouhans (Haute-Saône), à une quarantaine de kilomètres du site de production, pour parquer une partie des véhicules en attente.

"Nous sécurisons des espaces et des surfaces supplémentaires pour le stockage des voitures", a déclaré une porte-parole du constructeur, sans plus de précision.

Sochaux produit deux des best-sellers du groupe, les SUV Peugeot 3008 et 5008.

Il y a dix ans, l'aérodrome de Lure-Malbouhans, vaste de plusieurs centaines d'hectares, avait été pressenti pour accueillir la plateforme d'innovation ITS (Système de Transport Intelligent) du Pole Véhicule du Futur, mais le projet avait été annulé au nom de la préservation du milieu naturel et de l'environnement.

