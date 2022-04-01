Stellantis signe des accords-cadres avec ses partenaires financiers européens
1er avril (Reuters) - Stellantis NV:
* STELLANTIS SIGNE DES " ACCORDS-CADRES " AVEC SES PARTENAIRES FINANCIERS EUROPÉENS
* CES ACCORDS-CADRES S'INSCRIVENT DANS LE PLAN STRATÉGIQUE " DARE FORWARD 2030 "
* NOUVEAUX ACCORDS-CADRES AVEC BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (" BNPP PF "), CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (" CACF ") ET SANTANDER CONSUMER FINANCE (" SCF ") VISANT À RÉORGANISER LA CONFIGURATION ACTUELLE DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DE STELLANTIS EN EUROPE
* CES ACCORDS PERMETTRONT LA CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ DE LEASING OPÉRATIONNEL MULTIMARQUE DÉTENUE À 50 % PAR STELLANTIS ET À 50 % PAR CACF
* LA SOCIÉTÉ SERAIT LE FRUIT DU REGROUPEMENT DES ACTIVITÉS LEASYS ET FREE2MOVE LEASE, AVEC UN OBJECTIF D'UNE FLOTTE D'1 MILLION DE VÉHICULES À HORIZON 2026
* CES ACCORDS PERMETTRONT UNE RÉORGANISATION DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT AU TRAVERS DE JOINT-VENTURES ÉTABLIES AVEC BNPP PF OU SCF DANS CHAQUE PAYS
* CETTE NOUVELLE ORGANISATION DEVRAIT ÊTRE OPÉRATIONNELLE AU PREMIER SEMESTRE 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)
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