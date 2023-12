Stellantis s'allie avec l'américain Ample dans les batteries amovibles

PARIS, 7 décembre (Reuters) - Stellantis a annoncé jeudi un partenariat avec l'américain Ample pour utiliser dans ses véhicules électriques sa technologie de batteries modulaires amovibles et compléter ainsi sa palette de solutions d'électrification. Cette technologie, qui permet d'éviter le temps de charge puisqu'un robot remplace à travers le plancher du véhicule la batterie vide par une batterie pleine en moins de cinq minutes, doit être déployée en Europe en 2024 sur une flotte en autopartage de 100 Fiat 500e exploitée par Free2move, marque d'autopartage de Stellantis, à Madrid. Les termes financiers du partenariat n'ont pas été rendus publics. (Reportage de Gilles Guillaume, édité par Tangi Salaün)