Stellantis réorganise en JV ses activités de financement

PARIS/MILAN, 17 décembre (Reuters) - Stellantis a présenté vendredi un projet de réorganisation de ses activités européennes de financement à travers des accords de JV avec trois banques pour améliorer sa performance financière et accélérer le développement de ses services de leasing.

Le groupe automobile né de la fusion entre PSA et FCA a annoncé notamment l'acquisition par Crédit Agricole Consumer Finance de 50% de FCA Bank et Leasys Rent, issues de FCA, ainsi que des accords de JV avec BNP Paribas Personal Finance et Santander Consumer Finance selon les marchés géographiques.

Ces accords pourraient être conclus au premier trimestre 2022 pour une réalisation un an plus tard, après feu vert des autorités de régulation, a ajouté Stellantis dans un communiqué. (Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari, édité par Nicolas Delame)