Stellantis renforce son partenariat avec Koç Holding en Turquie

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Stellantis a annoncé mercredi un renforcement de son partenariat en Turquie avec la holding turque Koç Holding qui passera notamment par le regroupement des activités commerciales des marques de Stellantis dans le pays au sein de leur coentreprise Tofas. Dans le cadre de ce partenariat renforcé, le constructeur automobile, né il y a deux ans de la fusion entre PSA et FCA, indique que Tofas reprendra l'intégralité du capital de la société de distribution de Stellantis en Turquie, Stellantis Otomotiv Pazarlama. "Par la suite, toutes les marques Stellantis disponibles en Turquie, à savoir Alfa Romeo, Fiat, Citroën, DS Automobiles, Jeep, Maserati, Opel et Peugeot, seront distribuées par Tofas", fait savoir le groupe automobile. Avec le regroupement de ces activités, Stellantis dit s'attendre à renforcer les synergies. (Rédigé par Matthieu Protard)