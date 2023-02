Stellantis rappelle 340.000 véhicules Ram, citant un risque d'incendie

Stellantis rappelle 340.000 véhicules Ram, citant un risque d'incendie













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le groupe automobile Stellantis, qui possède la marque Chrysler, a annoncé mercredi le rappel de 340.000 véhicules diesel Ram afin de remplacer un connecteur électrique, après avoir été informé de six incendies, et a recommandé de garer les véhicules à l'extérieur jusqu'aux réparations. La division américaine de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a découvert qu'une pièce de certains de ces véhicules pouvait connaître une surchauffe et, dans de rares cas, représenter un risque d'incendie. Aucun blessé ni accident n'a été signalé au constructeur automobile, a précisé celui-ci. Parmi les véhicules rappelés, 306.000 environ se trouvent aux Etats-Unis, près de 22.000 au Canada, et le reste hors d'Amérique du Nord. (Reportage David Shepardson; version française Jean Terzian)