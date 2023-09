Stellantis propose 14,5% d'augmentation aux travailleurs horaires américains

PARIS (Reuters) - Stellantis, société mère de Chrysler, a dit vendredi avoir proposé une augmentation de salaire de 14,5% sur quatre ans aux travailleurs horaires dans le cadre des négociations avec le syndicat américain United Auto Workers (UAW), avant l'expiration de l'accord de travail actuel le 14 septembre. General Motors a déclaré jeudi qu'il avait offert aux travailleurs une augmentation de salaire de 10 % et deux paiements forfaitaires annuels supplémentaires de 3% sur quatre ans. L'UAW, qui réclame notamment une hausse immédiate de 20%, suivie de quatre hausses annuelles de 5%, a estimé que cette offre ne permettrait pas de compenser l'inflation et déploré qu'elle ne comprenne pas des propositions sur la sécurité de l'emploi et la participation aux bénéfices. (Reportage David Shepardson, version française Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)