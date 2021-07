Stellantis proche d'un accord pour une "gigafactory" de batteries en Italie, selon des sources

Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - Stellantis a effectué des avancées sur la conclusion d'un accord pour construire une usine géante ("gigafactory") de batteries en Italie afin de répondre à une augmentation de la production de ses véhicules électriques, a-t-on appris mercredi de deux personnes au fait de la question.

Le groupe automobile, né de la fusion entre PSA et FCA, a indiqué par le passé qu'il prendrait cette année une décision sur la construction ou non de gigafactories supplémentaires en Europe et aux Etats-Unis.

"Finaliser un accord va encore prendre du temps, mais un point positif est que les choses ont commencé à avancer concrètement", a dit une source gouvernementale de haut rang, confirmant que l'usine italienne serait bâtie dans le cadre d'un partenariat public-privé.

Stellantis a décliné une demande de commentaire. Le patron du groupe, Carlos Tavares, a déclaré la semaine dernière que des discussions étaient en cours avec le gouvernement à Rome mais qu'aucune décision finale n'avait été prise.

(Reportage Stephen Jewkes et Giulio Piovaccari; version française Jean Terzian)