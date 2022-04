Stellantis poursuit en Chine la restructuration de ses services financiers

PARIS (Reuters) - Stellantis a annoncé mercredi une nouvelle simplification de ses services financiers en sortant de la structure historique de financement automobile de l'ex-PSA en Chine et en créant une nouvelle société qu'il détiendra exclusivement.

Le quatrième groupe automobile mondial, qui déjà engagé l'an dernier une rationalisation de ses activités de crédit auto et de leasing en Europe, a annoncé la cession à son partenaire et actionnaire Dongfeng des parts de Stellantis et de DPCA, JV avec Dongfeng, dans leur coentreprise de financement automobile créée il y a 15 ans.

"Alors que nous poursuivons notre élan de croissance et de rentabilité en Chine, il nous fallait également repenser entièrement notre offre de services financiers dans le pays", a déclaré Carlos Tavares, directeur général du constructeur, cité dans un communiqué.

"Cette étape viendra soutenir fortement notre plan de relance dans le pays", a-t-il ajouté.

La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2022, était-il précisé dans le communiqué.

Stellantis cherche à rebondir en Chine, premier marché automobile mondial où PSA et FCA peinent à percer depuis plusieurs années. Mais, tournant le dos à la création la décennie précédente d'ambitieuses capacités de production taillées pour un million de véhicules par an, le groupe a opté pour une stratégie "asset light" afin d'alléger ses investissements et de minimiser les risques.

La nouvelle structure de financement nommée Auto Finance Company (AFC) doit venir soutenir le nouveau business model de la JV DPCA, héritée de PSA, dont le hub de production sera ouvert à des tiers et où c'est Dongfeng qui pilotera les activités commerciales de la marque Citroën.

Stellantis prévoit au final de ne conserver en propre qu'une seule usine en Chine et poursuit les négociations sur sa prise de contrôle de sa JV avec GAC, héritée de FCA et dédiée à la marque Jeep.

Le constructeur automobile a déjà lancé l'an dernier la simplification de ses activités européennes de financement automobile, passant de cinq entités - JV et sociétés de leasing - à deux entités opérant selon les marchés. Aux Etats-Unis, où les captives financières sont le plus souvent détenues à 100%, et non en JV, il a annoncé l'acquisition de First Investors Financial Services Group pour 285 millions de dollars.

(Rédigé par Gilles Guillaume)