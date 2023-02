Stellantis optimiste sur les perspectives de sa marque Opel

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le constructeur automobile franco-italien Stellantis est optimiste quant aux perspectives de sa filiale allemande Opel qui, selon lui, pourra continuer à fonctionner comme une marque distincte, a déclaré Uwe Hochgeschurtz, le directeur Europe de la société, au magazine Automobilwoche. "Je suis satisfait de la marque et de sa gamme de produits", a déclaré Uwe Hochgeschurtz dans l'interview publiée dimanche. "Il y a une grande capacité de développement" Uwe Hochgeschurtz a imputé la perte de parts de marché d'Opel en grande partie à une capacité de transport insuffisante pour livrer les voitures aux vendeurs. "Nous avions les clients, nous avions les voitures finies, mais elles n'arrivaient pas là où elles devaient arriver", a-t-il déclaré. "Compte tenu du manque de chauffeurs routiers, la capacité de transport est limitée. C'est pourquoi nous avons proposé aux vendeurs de venir chercher eux-mêmes les voitures dans nos dépôts." (Klaus Lauer; version française Nicolas Delame)