Stellantis: Nouveaux résultats records au 1er semestre

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Stellantis a publié mercredi de nouveaux résultats records au premier semestre grâce à la hausse de ses ventes en Europe et en Amérique du Nord. Le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA a réalisé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 98,4 milliards d'euros (+12%), un bénéfice opérationnel ajusté de 14,1 milliards (+11%) et un bénéfice net de 10,9 milliards (+37%). Plusieurs analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre d'affaires de 96,8 milliards d'euros et un bénéfice opérationnel ajusté de 12,1 milliards. En revanche, la marge opérationnelle ajustée du groupe, toujours l'un des plus rentables de l'industrie automobile mondiale, s'est tassée à 14,4%, contre 14,5% un an plus tôt. (Reportage Gilles Guillaume, avec Giulio Piovaccari à Milan, édité par Kate Entringer)