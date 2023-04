Stellantis nomme Natalie Knight comme prochaine CFO pour succéder à Richard Palmer

PARIS (Reuters) - Stellantis a annoncé mercredi la nomination de Natalie Knight comme prochaine directrice financière pour succéder à Richard Palmer, qui quittera le constructeur automobile fin juin. Natalie Knight, actuellement directrice financière du groupe néerlandais Ahold Delhaize, rejoindra Stellantis le 10 juillet prochain au plus tard, précise le constructeur automobile dans un communiqué. Stellantis indique que Richard Palmer a prévu de quitter le groupe le 30 juin pour assurer une "transition en douceur". (Rédigé par Matthieu Protard, édité par Jean Terzian)