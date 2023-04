Stellantis ne suivra pas la guerre des prix lancée par Tesla, selon le directeur général

Stellantis ne suivra pas la guerre des prix lancée par Tesla, selon le directeur général













Crédit photo © Reuters

par Gilles Guillaume PARIS (Reuters) - Stellantis n'entend pas se lancer dans une guerre des prix dans le sillage de Tesla car ses voitures sont moins chères que celles du groupe californien et parce que ce serait contraire aux objectifs du plan de croissance rentable du constructeur né de la fusion entre PSA et FCA. "Je n'ai pas l'intention de rentrer dans une guerre des prix, telle n'a pas été notre stratégie gagnante depuis dix ans, je ne crois pas que ce soit la stratégie de 'Dare Forward 2030', et pour l'instant nous n'avons pas l'intention d'en changer", a déclaré le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, au cours d'une visite de l'usine de Metz (Moselle). "Par contre, si l'ensemble du marché venait à connaître une baisse des prix, nous devrions nous ajuster au marché, et on devra accélérer, comme mes concurrents, la réduction des coûts pour garder la pérennité de l'entreprise", a-t-il ajouté. Tesla a ébranlé le secteur automobile mondial au cours des derniers mois avec des baisses drastiques de tarifs sur ses voitures électriques dans de nombreux marchés. Carlos Tavares a mis en garde contre cette pression tarifaire émanant du groupe américain, mais aussi des constructeurs automobiles chinois. "A l'arrivée, si on ne fait pas reconnaître la valeur des produits de très haute technologie que nous faisons, à un moment donné il faut bien que quelqu'un paye la différence", a-t-il dit. Pour le directeur général de Stellantis, le groupe californien souhaite avant tout ramener ses tarifs dans la norme du marché et est "davantage préoccupé par la croissance que par la rentabilité". "A un moment donné, ça posera des petits problèmes à cette entreprise", a-t-il ajouté. Dans le cadre de son plan stratégique "Dare Forward 2030", Stellantis, l'un des constructeurs les plus rentables de l'industrie, vise un doublement de son chiffre d'affaires net et un maintien d'une marge opérationnelle courante à deux chiffres sur la décennie. DE LA BOÎTE MANUELLE À LA BOÎTE ÉLECTRIFIÉE Le groupe a par ailleurs annoncé jeudi une montée en cadence de la production de boîtes de vitesse électrifiées dans son usine de Metz pour atteindre une capacité de 600.000 unités par an à partir de 2024. La boîte de vitesse eDCT à double embrayage, produite par la co-entreprise e-Tranmissions entre Stellantis et Punch Powertrain, est au coeur de la nouvelle offre hybride de 48V du constructeur automobile, associée à un moteur essence turbo trois cylindres de 1,2 litres fabriqué sur le site voisin de Trémery. La transformation du site de Metz, de la boîte de vitesse manuelle aux transmissions adaptées aux hybrides, est au coeur du plan stratégique 2030 axé sur l'électrificaition et les logiciels. Une transformation est aussi en cours sur le site de Trémery, longtemps la plus grosse usine de motorisations diesel au monde, où Stellantis a lancé une production de moteurs électriques via sa co-entreprise EMotors. Les deux projets représentent un investissement de 180 millions d'euros - pour l'industrialisation et la formation notamment. A terme, 500 salariés devraient rejoindre la JV à Metz. (Gilles Guillaume, édité par Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)