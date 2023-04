Stellantis ne suivra pas la guerre des prix lancée par Tesla, selon le DG

Stellantis ne suivra pas la guerre des prix lancée par Tesla, selon le DG













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Stellantis ne compte pas se lancer dans une guerre des prix dans le sillage de Tesla car ce serait contraire aux objectifs du plan stratégique du constructeur né de la fusion entre PSA et FCA, a dit jeudi son directeur général Carlos Tavares. "Je n'ai pas l'intention de rentrer dans une guerre des prix, telle n'a pas été notre stratégie gagnante depuis dix ans, je ne crois pas que ce soit la stratégie de 'Dare Forward 2030', et pour l'instant nous n'avons pas l'intention d'en changer", a dit Carlos Tavares au cours d'une visite de l'usine Stellantis de Metz (Moselle). "Par contre, si l'ensemble du marché venait à connaître une baisse des prix, nous devrions nous ajuster au marché, et on devra accélérer, comme mes concurrents, la réduction des coûts pour garder la pérennité de l'entreprise", a-t-il ajouté. Tesla a ébranlé le secteur automobile mondial au cours des derniers mois avec des baisses drastiques de tarifs sur ses voitures électriques dans de nombreux marchés. Pour Carlos Tavares, cette stratégie traduit le fait que le groupe californien est "davantage préoccupé par la croissance que par la rentabilité". Dans le cadre de son plan stratégique "Dare Forward 2030", Stellantis, l'un des constructeurs les plus rentables de l'industrie, vise un doublement de son chiffre d'affaires net et un maintien d'une marge opérationnelle courante à deux chiffres sur la décennie. (Gilles Guillaume, édité par Nicolas Delame)