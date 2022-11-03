Stellantis ne sera pas un "acteur de volumes" en Chine
3 novembre (Reuters) - Thierry Piéton, directeur financier de Stellantis, a déclaré jeudi lors d'une présentation aux analystes après la publication du chiffre d'affaires trimestriel:
* NOUS NOUS ATTENDONS À UNE AMÉLIORATION PROGRESSIVE DE L'APPROVISIONNEMENT EN SEMI-CONDUCTEURS MAIS PAS À UN RETOUR À LA NORMALE AVANT FIN 2023
* LES RÉCENTS LANCEMENTS DE NOUVEAUX MODÈLES CONTRIBUERONT À PORTER LEURS FRUITS AU T4, LE GROUPE EST BIEN PARTI POUR UNE NOUVELLE ANNÉE RÉUSSIE
* NOTRE CARNET DE COMMANDES SOLIDE NOUS EMMÈNE JUSQU'AU T2 DE L'AN PROCHAIN
* NOUS PRÉVOYONS UN IMPACT RÉDUIT DE LA HAUSSE DES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES EN 2023 PAR RAPPORT À 2022
* NOUS NE SERONS PAS UN ACTEUR DE VOLUMES EN CHINE, NOUS SERONS EN QUELQUE SORTE UN ACTEUR DE NICHE
* NOTRE OBJECTIF EST DE CONTINUER À COMPENSER L'INFLATION AVEC UNE POLITIQUE DES PRIX TRÈS DISCIPLINÉE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)
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