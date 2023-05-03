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Stellantis maintient les prix de ses véhicules électriques

Stellantis maintient les prix de ses véhicules électriques

3 mai (Reuters) - Richard Palmer, CFO de Stellantis NV déclare mercredi:

* S'ATTENDRE À UNE NORMALISATION DE LA PRODUCTION DANS LE COURANT DE L'ANNÉE-CFO

* QUE LES PRIX ONT ETE RELATIVEMENT STABLES EN AMERIQUE DU NORD PAR RAPPORT A LA FIN 2022, QU'IL EST TRES IMPORTANT DE MAINTENIR LA POSITION TARIFAIRE-CFO

* S'ATTENDRE A CONSTITUER CETTE ANNEE UN PORTEFEUILLE POUVANT ALLER JUSQU'A CINQ MILLIARDS D'EUROS ENVIRON POUR SA CAPTIVE FINANCIERE EN AMERIQUE DU NORD-CFO

* QU'IL N'EST PAS UN CONCURRENT DIRECT DE TESLA ET A L'INTENTION DE MAINTENIR LES PRIX DE SES VEHICULES ELECTRIQUES-CFO Pour plus de détails, cliquez sur

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