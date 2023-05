Stellantis maintient les prix de ses véhicules électriques

3 mai (Reuters) - Richard Palmer, CFO de Stellantis NV déclare mercredi: * S'ATTENDRE À UNE NORMALISATION DE LA PRODUCTION DANS LE COURANT DE L'ANNÉE-CFO * QUE LES PRIX ONT ETE RELATIVEMENT STABLES EN AMERIQUE DU NORD PAR RAPPORT A LA FIN 2022, QU'IL EST TRES IMPORTANT DE MAINTENIR LA POSITION TARIFAIRE-CFO * S'ATTENDRE A CONSTITUER CETTE ANNEE UN PORTEFEUILLE POUVANT ALLER JUSQU'A CINQ MILLIARDS D'EUROS ENVIRON POUR SA CAPTIVE FINANCIERE EN AMERIQUE DU NORD-CFO * QU'IL N'EST PAS UN CONCURRENT DIRECT DE TESLA ET A L'INTENTION DE MAINTENIR LES PRIX DE SES VEHICULES ELECTRIQUES-CFO Pour plus de détails, cliquez sur