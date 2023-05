Stellantis : le CA progresse de 14% au T1 avec les ventes et les prix

PARIS/MILAN, 3 mai (Reuters) - Stellantis a fait état mercredi d'une hausse de 14% de son chiffre d'affaires net au premier trimestre à 47,2 milliards d'euros, soutenu par une hausse des ventes en volume et des prix toujours vigoureux. Selon un consensus réalisé par Reuters, les analystes attendaient 45,53 milliards d'euros. Le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA a fait état d'une hausse de 7% de ses livraisons consolidées de véhicules à 1,476 million d'unités à la faveur d'une amélioration des approvisionnements en semi-conducteurs. Le groupe, qui vise un doublement de son chiffre d'affaires net d'ici 2030, a également fait état d'une hausse de 22% de ses ventes mondiales de véhicules électriques sur les trois premiers mois de l'année. (Reportage Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari, édité par Jean-Stéphane Brosse)