Stellantis: L'Ouest n'a pas intérêt à un découplage total avec la Chine, déclare Tavares

PARIS (Reuters) - La décision chinoise de restreindre les exportations sur deux métaux très utilisés pour les semi-conducteurs et l'électronique de puissance des véhicules électriques ne doit pas pousser les entreprises occidentales à couper leurs liens avec la Chine, a déclaré mercredi le directeur général de Stellantis. "Je ne défends pas un découplage total avec la Chine", a dit Carlos Tavares lors d'une téléconférence de presse sur une nouvelle architecture de véhicule électrique du groupe, en réponse à une question sur les retombées des décisions chinoises sur le gallium et le germanium. "Je pense que nous devons simplement trouver des domaines où nous pouvons calmer les choses et négocier des situations gagnant-gagnant", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'une rupture complète avec la Chine n'était ni réaliste, ni dans l'intérêt des entreprises occidentales. Pékin a annoncé lundi des contrôles sur ses exportations de certains produits au gallium et au germanium à compter du 1er août, ravivant les craintes de nouvelles perturbations et pénuries d'approvisionnements dans l'industrie mondiale. Carlos Tavares s'est voulu accommodant alors qu'un conseiller de Pékin a prévenu mercredi, à la veille de la visite en Chine de la secrétaire d'Etat américaine Janet Yellen, que cette décision n'était "qu'un début". "Nous ne sommes en guerre avec aucun fournisseur chinois (...) dans ce dossier, il revient à l'Union européenne de collaborer avec les autorités chinoises pour trouver une solution", a ajouté le directeur général du troisième constructeur automobile mondial par le chiffre d'affaires. Stellantis a présenté mercredi la première de ses quatre architectures véhicules de nouvelle génération conçues prioritairement pour l'électrique. La plateforme STLA Medium sera inaugurée cette année avec le nouveau Peugeot 3008 à Sochaux, avant d'être industrialisée à Rennes, en Italie, en Allemagne et en Amérique du Nord. Stellantis prévoit que jusqu'à deux millions de véhicules par an seront basés sur cette architecture qui permettra de produire des voitures à batteries affichant une autonomie pouvant aller jusqu'à 700 km. (Reportage Gilles Guillaume, avec Giulio Piovaccari à Milan, édité par Blandine Hénault)