Stellantis investit en Italie pour accélérer dans l'électrique

(Actualisé avec conférence de presse, précisions)

par Giulio Piovaccari

TURIN, 20 septembre (Reuters) - Stellantis a annoncé mardi avoir signé un accord avec son partenaire Punch Powertrain pour augmenter la production en Italie de boîtes de vitesse électrifiées à double embrayage (eDCT) pour les véhicules électriques hybrides et hybrides rechargeables.

Cette nouvelle implantation, qui verra le jour au sein de la grande usine italienne de Mirafiori, à Turin, dans le nord de l'Italie, viendra compléter le site de production d'eDCT situé en France, à Metz (Moselle), a ajouté le groupe né de la fusion entre PSA et FCA dans un communiqué.

La production des boîtes électrifiées en Italie devrait débuter au second semestre de 2024.

A elles deux, les usines de Mirafiori et de Metz approvisionneront l'ensemble des sites européens d'assemblage du constructeur, à raison de 600.000 unités par an sur chacun des sites, a précisé le directeur général de Stellantis Carlos Tavares au cours d'une conférence de presse.

Il a ajouté que l'investissement à Mirafiori représenterait un montant à deux chiffres en millions d'euros.

Le complexe turinois deviendra aussi le principal pôle de Stellantis pour le reconditionnement et le démantèlement des véhicules usagés, ainsi que pour le recyclage de pièces, une activité dont Stellantis souhaite multiplier par dix le chiffre d'affaires d'ici 2030.

Les véhicules électriques sont au coeur de la stratégie long terme exposée en mars dernier par le directeur général Carlos Tavares et dont il attend un doublement du chiffre d'affaires annuel de Stellantis à 300 milliards d'euros d'ici le début de la prochaine décennie.