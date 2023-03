Stellantis investit €200 mlns en Algérie pour produire 4 modèles

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Stellantis a annoncé dimanche le lancement prochain de plusieurs modèles Fiat en Algérie, où il produira quatre véhicules grâce à un investissement de plus de 200 millions d'euros. Le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA prévoit de finir la construction de son usine de Tafraoui, près d'Oran, en août prochain, et d'y produire ses premières Fiat 500 à la fin de l'année. À l'horizon 2026, l'usine aura une capacité de production annuelle de 90.000 véhicules et permettra de créer près de 2.000 emplois en Algérie. "Cette annonce d'aujourd'hui confirme la place clé de l'Algérie au sein du Plan Stratégique Dare Forward 2030 de Stellantis pour la région Moyen-Orient et Afrique (MEA)", a ajouté le groupe dans un communiqué. "Ce lancement de la marque Fiat ouvrira la voie pour l'atteinte de l'ambition de Stellantis de vendre un million de véhicules dans la région d'ici 2030." (Gilles Guillaume, édité par)